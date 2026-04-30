Севастопольский спорт возглавил выпускник программы «Время героев»

— Сергей Александрович Резниченко переходит в позицию моего советника. Для того, чтобы продолжать работу и помогать мне с вопросами спорта и молодежной политики. И еще ряд проектов он тоже будет курировать, — объявил об очередных кадровых изменениях губернатор Михаил Развожаев. Он поблагодарил С.Резниченко за длительную работу в прежнем качестве.

Одновременно глава города представил нового руководителя теперь уже Главного управления спорта. Новым начальником стал Олег Лымар, являющийся выпускником кадровой программы «Время героев».

— Ранее О.Лымар стажировался в качестве советника губернатора. Теперь ему надо будет реализовать ряд флагманских проектов в области спорта, — сказал М.Развожаев.

О.Лымар родился в 1987 году, с 2022 года участвовал в СВО. В апреле 2025 года назначен советником губернатора Севастополя, отвечал за социальные программы поддержки ветеранов специальной военной операции.

С.Резниченко возглавлял управление по делам молодежи и спорта Севастополя с 2017 года. В 2023 году управление разделили на два отдельных — спорта и молодежи. Спортом остался руководить прежний чиновник.