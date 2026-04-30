Платежи за свет и воду для частного сектора объединили в одной квитанции

Севастопольцы, проживающие в частном секторе, с мая начнут получать единую квитанцию за потребленные свет и воду. Об этом 30 апреля рассказал директор ООО «Севэнергосбыт» Руслан Борягин.

По его заверениям, это сделано для удобства жителей, чтобы все расчеты за основные потребляемые ресурсы содержались в одном платежном документе.

– Обеими ресурсными компаниями проделана очень большая работа в части выверки начислений и подхода к формированию самой квитанции. Максимально сохранена прежняя форма, чтобы не вызвать никаких сомнений у потребителей и чтобы была возможность прийти с этой квитанцией и по куар-коду оплатить каждую услугу отдельно, – сказал Р.Борягин.

По его словам, движение в этом направлении продолжится, и в скором времени аналогичные квитанции будут получать также жители многоквартирных домов. сегодняшнее же нововведение коснется около 30 тысяч домовладений.

– На сегодня, получая различные квитанции в разный период времени, потребитель чаще всего их откладывает и идет оплачивать только по получению всех квитанций. Получение двух основных ресурсов в одной квитанции упрощает для потребителя возможность оплаты, – продолжил Р.Борягин.

При этом не исключается оплата по электронным квитанциям, публикуемых в личных кабинетах.

Начальник службы сбыта ГУПС «Водоканал» Мария Патлаенко рассказала, что нововведение принято после анализа ситуации с доставкой квитанций по частному сектору. Ресурсники также считают, что такая мера позволит повысить собираемость платежей.