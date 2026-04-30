Отопление до 4 мая не отключат

Анонсированное ранее окончание отопительного сезона с 1 мая отменили. До 4 мая отопление в Севастополе не отключат, такое решение принято 30 апреля на заседании правительства города.

— Вечно, как только мы сезон начинаем заканчивать, погода портится. Сейчас посмотрел: сегодня -завтра по шесть градусов, но с понедельника, вроде, опять стабилизируется. Поэтому давайте уж не будем на праздниках людей мерзнуть заставлять. С четвертого числа начнем заканчивать сезон, – прервал доклад директора департамента городского хозяйства Натальи Гуляевой губернатор Михаил Развожаев.

Н.Гуляева как раз бодро отчиталась, что среднесуточная температура воздуха за последнюю неделю превысила норму и достигла 12,5 градусов, что по всем нормативам является условием завершения отопительного сезона.

Теперь же котельные начнут отключать не с 1, а с 4 мая.