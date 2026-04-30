Главная Новости Культура

Народному хору ветеранов «Красная гвоздика» нужны новые концертные платья

Щербакова Евгения

Об этом «Севастопольской газете» написала ветеран хора Маргарита Батрак. Будучи коренной жительницей Севастополя, она имеет статус «дитя войны» и «ветерана труда».

В своем обращении в газету М.Батрак рассказала историю о помощи, которую оказал коллективу мэр Москвы Юрий Лужков в начале двухтысячных годов. Точнее, было это в 2003 году, когда коллектив готовился отметить свое 45-летие. К тому времени концертные костюмы и платья самодеятельных артистов, пошитые еще в 1958 году, уже выглядели довольно непрезентабельно.

Обращение хоровиков к городским властям с просьбой выделить средства на обновление сценического гардероба ни к чему не привели – из администрации ответили, что денег на это нет.
Тогда в попытках найти решение вопроса самостоятельно, староста хора написала письмо тогдашнему мэру Москвы Лужкову.

Как потом рассказывали очевидцы, прочитав письмо из Севастополя, тот долго не раздумывал и решительно написал на обращении: «Немедленно пошить для хора костюмы и платья в Москве. Об исполнении доложить!».

– Через несколько дней в одном из ателье Севастополя с нас сняли мерки и отправили в Москву. К сожалению, к юбилею платья не успели, зато успели к Дню Флота! В субботу, накануне праздника, хор «Красная гвоздика» в новых костюмах дал концерт в Матросском клубе для ветеранов ЧФ, – вспоминает автор письма.

Заодно она рассказала, что к этому времени городские чиновники все же отреагировали на просьбу хоровиков и нашли-таки деньги на костюмы. И о, чудо! Артисты стали обладателями сразу двух комплектов сценических костюмов – зимних ярко-красных платьев, доставленных из Москвы, и нежно-бирюзовых легких, сшитых в Севастополе.

В «московских» платьях хор 9 мая 2004 года принял участие в шествии в честь Дня Победы и 60-летия освобождения Севастополя. Как пишет М.Батрак, под несмолкаемые аплодисменты горожан артисты прошли от Дома офицеров флота до площади Лазарева, а после по традиции открыли концерт на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

С тех пор прошло 23 года. В этом году коллективу исполнится уже 68! За это время многое изменилось: ушла из жизни легендарный руководитель «Красной гвоздики», заслуженный деятель культуры Крыма Татьяна Новикова, теперь хором руководит молодая, очень энергичная Марина Дубчак.

Да и состав хора за эти годы почти полностью поменялся. В отличие от сценических костюмов, они – все те же, сшитые еще в 2003 году! Вроде, пора бы и о новых подумать!

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять