Народному хору ветеранов «Красная гвоздика» нужны новые концертные платья

В своем обращении в газету М.Батрак рассказала историю о помощи, которую оказал коллективу мэр Москвы Юрий Лужков в начале двухтысячных годов. Точнее, было это в 2003 году, когда коллектив готовился отметить свое 45-летие. К тому времени концертные костюмы и платья самодеятельных артистов, пошитые еще в 1958 году, уже выглядели довольно непрезентабельно.

Обращение хоровиков к городским властям с просьбой выделить средства на обновление сценического гардероба ни к чему не привели – из администрации ответили, что денег на это нет.

Тогда в попытках найти решение вопроса самостоятельно, староста хора написала письмо тогдашнему мэру Москвы Лужкову.

Как потом рассказывали очевидцы, прочитав письмо из Севастополя, тот долго не раздумывал и решительно написал на обращении: «Немедленно пошить для хора костюмы и платья в Москве. Об исполнении доложить!».

– Через несколько дней в одном из ателье Севастополя с нас сняли мерки и отправили в Москву. К сожалению, к юбилею платья не успели, зато успели к Дню Флота! В субботу, накануне праздника, хор «Красная гвоздика» в новых костюмах дал концерт в Матросском клубе для ветеранов ЧФ, – вспоминает автор письма.

Заодно она рассказала, что к этому времени городские чиновники все же отреагировали на просьбу хоровиков и нашли-таки деньги на костюмы. И о, чудо! Артисты стали обладателями сразу двух комплектов сценических костюмов – зимних ярко-красных платьев, доставленных из Москвы, и нежно-бирюзовых легких, сшитых в Севастополе.

В «московских» платьях хор 9 мая 2004 года принял участие в шествии в честь Дня Победы и 60-летия освобождения Севастополя. Как пишет М.Батрак, под несмолкаемые аплодисменты горожан артисты прошли от Дома офицеров флота до площади Лазарева, а после по традиции открыли концерт на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

С тех пор прошло 23 года. В этом году коллективу исполнится уже 68! За это время многое изменилось: ушла из жизни легендарный руководитель «Красной гвоздики», заслуженный деятель культуры Крыма Татьяна Новикова, теперь хором руководит молодая, очень энергичная Марина Дубчак.

Да и состав хора за эти годы почти полностью поменялся. В отличие от сценических костюмов, они – все те же, сшитые еще в 2003 году! Вроде, пора бы и о новых подумать!