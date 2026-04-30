Хотят всех влюбить в платки

В пространстве парка-отеля «Песочная бухта» 27 апреля состоялось знакомство с дизайнером, популяризатором российской культуры, основателем Модного дома — Ниной Ручкиной. Она представляла в Севастополе будущую выставку платков-картин бренда «Русские в моде», посвященную Году единства народов России. Экспозицию запланировано провести с 1 по 23 августа в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» и музее-заповеднике «Херсонес Таврический». К показу планируется более полусотни платков-полотен, отражающих культурно-исторические традиции регионов страны.

Основная задача проекта «Русские в моде» — влюбить мужчин и женщин в платки, в которых соединились традиции, глубокие смыслы и современные тенденции.

— На выставке будет представлено 55 регионов на шелке: по одному платку на регион. Один субъект будет символизирован промыслом и архитектурой, другой — легендами и былинами. Отдельная часть экспозиции посвящена Крыму — это древние херсонесские орнаменты и мозаики Владимирского собора, архитектура Нового Херсонеса. Крым, как ассоциативный ряд, — грифоны, раковины, колонны, виноградная лоза, морские канаты. Глобально выставка платков, палантинов и шарфов, — уточнила глава Модного дома.

В рамках показов заявлены мастер-классы по завязыванию платков и лектории.

— Музей-заповедник «Херсонес Таврический» сотрудничает с Модным домом Нины Ручкиной уже более пяти лет. Наша первая сувенирная линейка называлась «Грёзы о Византии» — это платок и зонт с изображением мозаики. Они стали не просто сувенирами, а напоминанием о древнем Херсонесе и, что особенно важно, о его фондовой коллекции. В этом году мы доросли до того, чтобы сделать совместную выставку в музее Античности и Византии», — рассказала заместитель директора музея-заповедника по развитию Наталья Коробицина.

Кроме херсонесской тематики в крымскую серию вошли платки «Русская весна», здание театра им.Луначарского, «Легендарный Артек», «Дворцы Крыма», последний делали разные художники: на одном эскизе тональность в цвет лаванды, на другом — миндаля и магнолии. Платки выполнены в разных оттенках, чтобы изделие подошло и брюнеткам, и блондинкам, и рыженьким. В планах запустить линейку платков, посвященных Севастополю: море, героика, вальс.

Красота объединяет мир

Модному дому Нины Ручкиной из Екатеринбурга практически 20 лет, а бренду «Русские в моде» — 16.

— Платками я начала заниматься, когда за плечами уже был практический опыт создания эксклюзивных, сложных нарядов. Платки открылись для меня внезапно в один момент. Как аксессуар он мне был не особо понятен. Теперь все изменилось, и я крайне редко выхожу из дома без платка. Надеюсь, что, украсив себя однажды платком, вы оцените всю прелесть этого волшебного аксессуара, — откровенничает художница.

Каждый платок, созданный Модным домом Нины Ручкиной, — не просто аксессуар, а самобытное произведение декоративно-прикладного искусства, в котором переплетаются богатые традиции русской культуры, легенды и сказания. Дизайнеры дома стремятся к тому, чтобы их изделия оставались в памяти как ценные и знаковые подарки, преподнесенные близким людям с любовью и уважением. Неслучайно слоган бренда: «Красота объединяет мир».

Среди ключевых направлений проекта «Русские в моде» — брендинг регионов России и культурная дипломатия. Модный дом развивает партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами, странами Латинской Америки и межгосударственным объединением БРИКС, а также реализует инициативы, направленные на укрепление диалога культур между Россией и дружественными странами.

Много дизайнов посвящено Уралу. На основе сказаний о хозяйке Медной горы художники разработали дизайн «Каменный цветок» — хитом продаж не только на Урале, но и по всей России. В нем воспроизведены цвета малахита, аметиста и базового бежевого. Кроме этого, Модный дом создал большую коллекцию в содружестве с музеем Фаберже в Санкт-Петербурге и Уралвагонзаводом.

В поисках смыслов

— Когда мы делали вечерние и свадебные платья, я думала, какой для меня, как для автора, в этом смысл? Неужели я буду до скончания века просто шить красивые платья для богатых клиентов? Но в 2013 году, оказавшись на неделе моды в Казахстане, я познакомилась с дизайнером из Алматы Ая Бапани. Она сделала древнее искусство Великой степи трендом современной моды. Ее изделия — это смелое сочетание традиционных казахских узоров и современного стиля. Тогда я поняла, насколько это красиво. Речи о русском коде тогда еще не было, — рассказывает Н.Ручкина.

Уже тогда у ее модного дома была создана коллекция «Магия уральских легенд». Потом произошло знакомство с Уралвагонзаводом, проводившим свой полный ребрендинг. Модный дом разработал концепцию и предложил эскизы брелоков, запонок и платков. Для производства восьми дизайнов платков пришлось искать производственные мощности. Из индпошива модный дом сразу шагнул в массовое производство. А в 2016 году уже под бредом «Русские в моде» был запущен собственный дизайн «Гжель». Сейчас у Модного дома Нины Ручкиной порядка 120 дизайнов.

Пока из Китая

— К сожалению, текстильная промышленность в России пока не возродилась, чтобы мы смогли размещать там свои заказы. У нас много талантливых людей, но технических возможностей для реализации их идей недостаточно, — считает Н.Ручкина.

Для изготовления платков бренда «Русские в моде» используют натуральный и искусственный шелк и шерсть, вискозу и кашемир, произведенные в Китае, а также две технологии: шелкография, которая ограничена 13 цветами, и лазерная печать, позволяющая использовать любое количество цветов.