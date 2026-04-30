Археолог Бутягин намерен летом вернуться к раскопкам в Крыму

ФСБ России ранее сообщила, что А.Бутягин освобожден в рамках обмена, состоявшегося на белорусско-польской границе. Возвращение археолога удалось благодаря многоэтапной операции, проведенной во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии. По информации агентства БелТА, обмен проходил по формуле «пять на пять», в нем участвовали граждане РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

«Думаю, что да. Вопрос стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета. Необходимо еще досдать отчеты, поскольку я [прервал работу] на пять месяцев — это большой срок. Но, может быть, в мое положение войдут. Работа должна быть продолжена. Надо заниматься своим делом, это дело моей жизни, и я не намерен его прерывать», — сказал А.Бутягин в интервью «Вестям», добавив, что преследование его со стороны Украины продолжится.

Сотрудник Эрмитажа А.Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога — после очередного продления он должен был оставаться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции: как утверждает ведомство, на Украине россиянину могло грозить до 10 лет тюремного заключения. Варшавский суд первой инстанции принял решение об экстрадиции археолога, защита которого собиралась обжаловать это постановление.