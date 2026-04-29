Заповедники «Опукский» и «Казантипский» все еще закрыты

В обоих государственных заповедниках продлили режим тишины и объявили их недоступными для организованного посещения. Об этом сообщается на странице ФГБУ «Заповедный Крым».

«По причинам, не зависящим от дирекции ООПТ», --говорится в сообщении.

С дополнительными вопросами просят обращаться в отдел познавательного туризма, по номеру +7978 337 95 30. Звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Отметим, что оба заповедника закрыты уже второй год. Между тем, любители Крымской природы не отчаиваются.

«... «тюльпановый» заповедник на мысе Опук закрыт вторую весну подряд. Но дикие тюльпаны цветут в Крыму не только на Опуке. В поход по хребту Джан-Кутаран мы отправились с одной целью – найти поляны диких тюльпанов Шренка и более редких, Бибирштейна. Цветы нашли, но мало, а, может, не там искали, – рассказала на своей странице в соцсетях завзятая походница Пелагея Попова.