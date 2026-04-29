Стартовала поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж»

На 35-й береговой батарее стартовала очередная Межрегиональная поисковая экспедиция «Севастопольский рубеж». Об этом сообщается на страничках в соцсетях Музейного комплекса «35-я Береговая батарея».

Участие в экспедиции принимают 40 поисковиков из Архангельска, Ставрополя, Кирова, Курска, Орла, Краснодара, а также из Дагестана, Республики Крым, Севастополя.

Перед началом экспедиции ее участники собрались у входа в казематы батареи для торжественного открытия «Вахты Памяти». Там уже отличившимся поисковикам вручили награды, а участникам поискового отряда имени Александра Терлецкого – удостоверения о членстве а Региональном поисковом движении России в Севастополе.

Традиционно поисковая экспедиция продлится до 7 мая.