Сигнал тревоги теперь звучит только три раза

Оперативный штаб в Севастополе изменил порядок подачи звукового сигнала тревоги — воздушной, морской или ракетной. Теперь сирена в сопровождении мужского голоса — «Внимание!...» будет передаваться только три раза, после чего подача сигнала прекратится.

«Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. В условиях напряженной обстановки каждая секунда и каждый фактор имеют значение для эффективной защиты нашего неба», — сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

По информации главы города, изменения коснутся только объявления воздушной тревоги. Отбой, как и прежде, будет звучать трижды по громкоговорителям региональной системы оповещения, а также пройдет отдельным сообщением в официальных каналах севастопольского правительства.

Просят сделать визуальное оповещение

Во время вражеской атаки 29 апреля градоначальник напомнил о существовании еще двух сигналов оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» Такие сигналы дают при опасности применения противником морских дронов. При нахождении человека у береговой черты рекомендуется срочно покинуть опасную зону, отойти от воды не менее, чем на 100 метров и незамедлительно проследовать в укрытие.

В связи с объявленными нововведениями, жители Севастополя, неоднократно оказывающиеся на городских улицах во время объявления тревоги, высказали свои предложения в адрес оперативного штаба. Они просят транслировать сигналы «Воздушная тревога!», «Морская опасность!», «Баллистика!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» на размещенных на улицах города больших электронных рекламных щитах, принадлежащих одному рекламному оператору.

Это крайне необходимо, так как из-за отсутствия мобильного интернета, а теперь еще и постоянной сирены оповещения, людям не понятно, что опасность еще не миновала.

Такое техническое решение позволило бы ориентироваться в ситуации и спасти жизни.