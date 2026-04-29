Проведут музыкальный фестиваль в честь Александры Пахмутовой

Большой концерт в рамках музыкального фестиваля «Александра» посвятят творчеству советского и российского композитора Александры Николаевны Пахмутовой.

Мероприятие пройдет в Севастополе при поддержке Министерства культуры РФ. Концерт состоится 6 мая в Новом Херсонесе, на «Грифон-арене». В программу включены самые известные песни А.Пахмутовой: «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Старый клен», «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Хорошие девчата», «Как молоды мы были», «Надежда» и др.

В концерте примет участие Большой детский хор имени Попова, Детский сводный хор Республики Крым и города-героя Севастополя под управлением Александра Амерханова, заслуженный коллектив народного творчества России Севастопольский молодежный ансамбль народного танца «Радость», Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова, Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.

По задумке организаторов, выступающие на сцене и 1200 зрителей «Грифон арены» споют единым хором.

Вход на фестиваль — по бесплатным билетам, которые уже закончились.