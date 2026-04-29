Получился доверительный разговор о прошлом и будущем

Бард и общественный деятель Андрей Соболев выступил 28 апреля в Севастопольской библиотеке-филиале №6 «РИБС» с программой «Песенная летопись победы «Город героев». Зрителями были студенты колледжа, молодежь, литераторы и жители города.

Это был не просто концерт — состоялся хороший и доверительный разговор о прошлом, настоящем и будущем города и страны. Иллюстративным материалом послужили песни и стихи барда.

«Как мне представляется, такой формат оказался убедительным и был правильно воспринят аудиторией. Этот проект — не мероприятие для галочки, это не способ самовыражения, не самопиар. Такие встречи сегодня нужны тем, кому есть что сказать, и тем, кто хочет услышать мнение авторов в это непростое время. Родство по слову объединяет и делает нас одним народом, как говорил Александр Городницкий», — поделился мнением А.Соболев.

Библиотеке он передал свою только что вышедшую книгу «Поэтические СВОдки».