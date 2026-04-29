Подвели итоги месячника чистоты
Весенний месячник чистоты включил три субботника, в котором приняли участие сотрудники бюджетных организаций, учащиеся севастопольских учебных заведений, общественники.
Заключительный субботник 25 апреля стал наиболее массовым, он собрал 1700 человек. Работы шли одновременно на 40 городских площадках. Объектами уборки стали пустыри и общественные пространства, территории ДОТов, воинских захоронений, скверы и пешеходные зоны. В этот день было убрано и вывезено почти 350 кубометров мусора.
Всего же в месячнике чистоты приняли участие более 4 тысяч человек. Департамент городского хозяйства отчитался о приведении в порядок 117 территорий и собранных почти 1100 кубометрах мусора.
Проведение субботников – традиция, устоявшая еще в советские время. Она заключалась в коллективном выполнении общественно-полезных работ по уборке территории бесплатно и в свободное для работника время. Теперь субботники проводятся примерно по той же схеме. С той лишь разницей, что работники бюджетных организаций и учреждений выполняют работы, по разным причинам не доделанные управляющими компаниями.