Подвели итоги месячника чистоты

Заключительный субботник 25 апреля стал наиболее массовым, он собрал 1700 человек. Работы шли одновременно на 40 городских площадках. Объектами уборки стали пустыри и общественные пространства, территории ДОТов, воинских захоронений, скверы и пешеходные зоны. В этот день было убрано и вывезено почти 350 кубометров мусора.

Всего же в месячнике чистоты приняли участие более 4 тысяч человек. Департамент городского хозяйства отчитался о приведении в порядок 117 территорий и собранных почти 1100 кубометрах мусора.

Проведение субботников – традиция, устоявшая еще в советские время. Она заключалась в коллективном выполнении общественно-полезных работ по уборке территории бесплатно и в свободное для работника время. Теперь субботники проводятся примерно по той же схеме. С той лишь разницей, что работники бюджетных организаций и учреждений выполняют работы, по разным причинам не доделанные управляющими компаниями.