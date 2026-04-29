Планировал диверсии и ликвидацию

Житель полуострова был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через интернет-мессенджер. По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял противнику.

В дальнейшем он должен был совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона. Для этого он получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания жертвы и придумал способ камуфлирования СВУ. После выполнения заданий злоумышленник по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

У задержанного изъято готовое к применению радиоуправляемое СВУ электронного типа осколочно-фугасного действия, общей массой 2 кг, а также взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух СВУ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве и соцсетях потенциальных террористов. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.