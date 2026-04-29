Перед турсезоном увеличат число пунктов пропуска на границах Крыма
Количество пунктов пропуска на границах Крымского полуострова увеличат перед стартом активного туристического сезона, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министром транспорта России Андреем Никитиным.
«Правительство работает над тем, чтобы логистика внутренних путешествий становилась удобнее и быстрее. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности. Принято решение по увеличению количества пунктов досмотра как со стороны Крыма, так и с материковой части России», — цитирует Ю.Гоцанюка ТАСС.
Ежегодно летом из-за большого числа туристов, выбирающих путь на полуостров через Крымским мост, на пунктах пропуска образовываются очереди, ожидание составляет до 3-4 часов. В июле–августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тыс. автомобилей. Рекордные очереди были в апреле 2025 года, количество машин в них достигло 4 068, из которых более 2,8 тысяч — со стороны Тамани.