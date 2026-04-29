Перед турсезоном увеличат число пунктов пропуска на границах Крыма

«Правительство работает над тем, чтобы логистика внутренних путешествий становилась удобнее и быстрее. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности. Принято решение по увеличению количества пунктов досмотра как со стороны Крыма, так и с материковой части России», — цитирует Ю.Гоцанюка ТАСС.

Ежегодно летом из-за большого числа туристов, выбирающих путь на полуостров через Крымским мост, на пунктах пропуска образовываются очереди, ожидание составляет до 3-4 часов. В июле–августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тыс. автомобилей. Рекордные очереди были в апреле 2025 года, количество машин в них достигло 4 068, из которых более 2,8 тысяч — со стороны Тамани.