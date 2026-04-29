Квартиры немного подросли

В эфире федерального телеканала сообщалось, что на момент сдачи дома оказалось, что высота потолков увеличена, и застройщик потребовал от владельцев жилых помещений доплаты. Вместе с тем на момент оформления документов покупателей уверяли, что увеличенная кубатура на в стоимость квартиры не повлияет.

Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.