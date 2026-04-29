Хирурги достали из ребенка магнитные шарики

В эндоскопическое отделение горбольницы №5 поступил шестилетний мальчик, который проглотил пять небольших магнитных шариков: три из них вышли сами, но два остались в кишечнике.

Родители вовремя обратились к врачам. Диагностика показала точное расположение опасных предметов. Хирурги Василий Игнатьев и Алексей Ясенев срочно прооперировали мальчика. Его жизни больше ничего не угрожает. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Севастополя.

«Коварство таких магнитов в том, что если ребенок проглотил не один, а два или более шарика, они проходят в кишечник, располагаются в разных петлях и складках и через стенку кишки притягиваются друг к другу. Стенка кишечника зажимается, нарушается кровообращение. Ткань отмирает, и образуются сквозные отверстия — свищи», — объяснил заведующий отделением детской хирургии В.Игнатьев.

Неокубы из магнитных шариков — это не игрушка для детей дошкольного возраста. Если в доме есть маленький ребенок, такие предметы лучше не иметь вообще.

«Даже под строгим контролем, отвлекшись на секунду, вы можете не заметить, как ребенок проглотит блестящий шарик», — подчеркнул врач.

Симптомы проглатывания магнитов могут проявиться не сразу. Но если у ребенка появилась боль в животе, тошнота, рвота, отказ от еды или поднялась температура после игры с мелкими деталями — это сигнал немедленно вызывать скорую.

В эндоскопическом отделении Детского комплекса хранится целая коллекция предметов, извлеченных из маленьких пациентов: монетки, батарейки, детали конструктора. Но есть категория инородных тел, которая заставляет опытных хирургов всерьез опасаться за жизни детей, — это неодимовые магнитные шарики. Нередко их приходится извлекать на операционном столе.