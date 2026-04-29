Часть улицы Толстого перекроют

С 29 апреля по 5 мая включительно на участке проезжей части от ул.Коммунистической до ул.Ивана Голубца будут вестись ремонтные работы по замене плиты колодца ливневой канализации.

После замены бетону нужно будет окрепнуть, прежде чем начнут класть свежий асфальт. Поэтому транспорт, следующий из центра города, запустят в обход — через улицы Коммунистическую, Ленинградскую и Ивана Голубца.

Проезд по ул.Толстого в сторону центра на отрезке от ул.Ивана Голубца до ул.Коммунистической будет организован по одной полосе.

Департамент транспорта Севастополя просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.