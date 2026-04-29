Больше всего вырос спрос на турпоездки в Севастополь и Чечню

В 2025 году наиболее существенно увеличился спрос на поездки туристов в Севастополь и Чеченскую Республику — рост больше чем на 30%.

«Существенные темпы прироста показали Севастополь (+39,8%) и Чеченская Республика (+34,6%). Также в десятку динамично растущих вошли Смоленская область (+26,6%), Сахалинская область (+26,5%), Республика Марий Эл (+24%), Карачаево-Черкесская Республика (+19,9%), Северная Осетия — Алания (+19,5%), Республика Крым (+16,7%) и Оренбургская область (+16,1%)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) РФ.

В абсолютных цифрах тройка лидеров по приему туристов за 2025 год осталась прежней. Москва приняла 12,9 млн человек, Краснодарский край — 9,3 млн, Санкт-Петербург — 7 млн. Далее следуют Московская область с 6,4 млн, Республика Татарстан (2,9 млн), Республика Крым (2,4 млн), Свердловская область (2,1 млн), Ростовская и Нижегородская области — по 1,9 млн каждая, а также Тюменская область (1,2 млн), рассказали в министерстве.

По данным МЭР, общее количество гостиниц, санаториев и других объектов размещения в России в 2025 году увеличилось до 38 тыс. Для сравнения: в 2024 году их насчитывалось более 33 тыс., а в 2023 году — свыше 31 тыс. Номерной фонд составил 1,2 млн номеров, а общее число мест — 3,5 млн. За год гости и постояльцы провели в таких объектах свыше 395 млн ночей.