В народном ансамбле танцуют от души

Ансамбль народного танца «СЛАДАГА» с недавних пор регулярно выступает на сцене Дома культуры Первого отделения агрофирмы «Золотая балка». Ни один праздничный концерт не обходится без того, чтобы на новую сцену не вышли танцоры в ярких костюмах, представив зрителям свою очередную танцевальную постановку. Их в репертуаре коллектива уже два десятка.

Как рассказала «Севастопольской газете» руководитель хореографической студии «СЛАДАГА» Алёна Елфимова, все началось лет шесть назад. Тогда шестеро знакомых танцоров решили объединиться, чтобы выступать на различных праздниках и вечеринках по приглашению друзей и знакомых. Репетировали в зале фитнес-клуба «Космос», где А.Елфимова работает тренером. О названии ансамбля долго не думали, сложили из начальных букв имен первых участников.

Коллектив заметили в Балаклавском Дворце культуры и административно взяли под свое крыло. А что? Коллектив, работает от души, зрителям нравится. Последнее — никакая не случайность. Дело в том, что А.Елфимова — профессиональный хореограф. Окончила Крымское училище культуры, после хореографическое отделение Киевского университета культуры и искусств. Говорит, что сама танцует с пяти лет, начинала в балаклавских детских танцевальных ансамблях «Радость» и «Ровесник». Словом, танцует сама и умеет заразить танцем других.

Осенью 2025-го, когда в первом отделении «Золотой балки» открыли новый ДК, директор Балаклавского Дворца культуры Юлия Пастернак решительно объявила, что теперь у коллектива есть своя база и своя сцена.

С этого момента все пошло по-другому. Для начала объявили набор в коллектив новых танцоров — надо ведь расширяться! В итоге численность коллектива выросла почти в два с половиной раза.

Большинство участников — из категории «за 30», зато, как правило, с танцевальным опытом: кто-то занимался в детстве и скучает по сцене, кто-то хочет продлить молодость, а кому-то в ежедневной суете не хватает творчества и драйва.

Зачислению в ансамбль предшествует небольшое собеседование, надо же узнать о наличии хореографической подготовки! Но главное условие — желание танцевать, кураж, без которого на сцене делать нечего.

— Важно, что люди приходят к нам сами и танцуют от души. Зрители это чувствуют. У нас есть танец «Скамеечка», главного героя в нем исполняли люди разной хореографической подготовки. Так вот, наибольший успех был как раз у непрофессионала, станцевавшего деревенского щеголя невероятно харизматично, — вспомнила А.Елфимова.

Правда, жаль, что из сегодняшних полутора десятков танцоров мужчин только трое. Именно поэтому руководитель завела правило: мужчин принимает сразу, девочек выбирает.

— У меня много знакомых мужчин, занимавшихся в детстве танцами, но поднять их с дивана во взрослом состоянии никак не получается. А зря! Хочется их встряхнуть и пригласить к нам. Приходите, без всякого стеснения! Это точно интереснее, веселее, здоровее, чем отлеживаться перед телевизором! — призывает она.

Пока же нехватка в коллективе танцоров-мужчин диктует концертный репертуар, его приходится приспосабливать под действующий состав. Зато девчонки — как на подбор, танцевальные и буквально «горят» на сцене.

— Когда открывали новый ДК, впервые выступили с «Казачьим танцем с платочками». Получилось так лихо и с такой душой! — делится А.Елфимова. И тут же переключается на рассказ о новых работах. По просьбе севастопольской еврейской общины как раз сейчас репетируют еврейский танец — получается здорово!

«СЛАДАГА» вообще частый гость в Ассоциации национальных-культурных обществ Севастополя (АНКОС). Танцоры с удовольствием откликаются на приглашения белорусов, немцев... Еще немного, и концертный репертуар будет состоять из танцев народов мира.

Что касается выступлений на своей сцене, то они тут проходят регулярно.

На вопрос про костюмы, руководитель ансамбля отвечает, что шьет их сама. А еще она в коллективе — костюмер, гример, режиссер-постановщик, художник-оформитель. Словом, пока все на ней. Смеется, что большинство идей ей приходят во сне.

Так было и с композицией на военную тему, над которой коллектив работает сейчас. А.Елфимова признается, что тема войны всегда давалась тяжело, тем более что хочется перейти от конкретики к образности.

В голове крутилась песня Юрия Антонова про красные маки, но в классическом исполнении использовать песню уже не хотелось. Помог все тот же ИИ, с помощью которого песне удалось придать современную обработку. Придумали интересные костюмы в виде лепестков маков, а в результате получается оригинальный танец к Дню Победы.

— Думаю, должно быть красиво! — улыбается руководитель.

Помимо своей сцены, «СЛАДАГА» выступает в ДОФе, в новом Культурно-информационном центре «Казачья бухта», в ДК села Хмельницкое, на различных мероприятиях АНКОС.

Коллектив сейчас явно на подъеме, и руководитель строит планы по поводу перспектив получения звания «народного». Почему бы и нет, если всё складывается: выступления, дипломантство и даже лауреатство в международных, всероссийских (онлайн) и городских конкурсах... Недавно, например, приняли участие в конкурсе хореографических коллективов Севастополя и стали лауреатами второй степени.

И это при активной концертной загрузке: юбилейный концерт в Хмельницком, Фестиваль весны народов Крыма в АНКОС, Международный День танца.

Дух перевести некогда!