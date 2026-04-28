Соглашения о работе такси между Севастополем и Крымом по-прежнему нет

Севастопольские депутаты обещали отрегулировать разногласия в ближайшее время, но решение так и не найдено.

Вопрос об организации перевозок пассажиров и багажа легковым транспортом между соседними регионами обсуждался на заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре в середине марта. Тогда председатель комитета депутат Павел Харламов назвал проблему серьезной: севастопольские таксисты не могут легально забирать пассажиров на вокзалах Симферополя. По его словам, проблема связана с разностью в подходах к оснащению автомобилей такси в Крыму и Севастополе.

На заседании было принято решение провести дополнительные рабочие встречи между представителями департамента транспорта Севастополя и Министерства транспорта Республики Крым и сформировать единую позицию, чтобы в ближайшее время урегулировать вопрос на законодательном уровне.

«Севастопольская газета» обращалась к депутату П.Харламову с просьбой объяснить, какие все-таки разногласия мешают севастопольским и крымским властям согласовать необходимый документ. Но парламентарий от общения с журналистами отказался. Тогда редакция отправила информационные запросы в постоянный комитет по городской инфраструктуре заксобрания Севастополя и в Министерство транспорта Республики Крым.

В ответ на запрос севастопольские депутаты прислали отписку: «Исполнительными органами власти Севастополя и Республики Крым ведется работа для заключения соглашения о таксомоторных перевозках. В рамках постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре прорабатываются положения будущего соглашения... Особое внимание... на рабочих встречах ... уделяется особенностям осуществления перевозок, анализу рынка такси в Севастополе и Крыму. Таким образом, ведется активная работа совместно с исполнительными органами власти для заключения соглашения».

А вот из ответа Министерства транспорта РК стало понятно, что проблема не решается, потому что «в Севастополе на законодательном уровне отсутствуют требования к транспортным средствам, используемым в пассажирских перевозках легковым такси».

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ. В связи с этим в Республике Крым в региональное законодательство были внесены изменения, которые с 1 декабря того же года ввели в республике дополнительные требования, предъявляемые к легковым автомобилям, относительно их вместимости, цвета и экологичного класса двигателя. Тем временем в Севастополе изменения в региональный закон продолжают активно и безрезультатно обсуждать.