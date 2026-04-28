Работать в скорой помощи — быть на передовой!

К Дню работника скорой помощи, 28 апреля, врач и фельдшер бригады скорой помощи встретились с третьекурсниками медицинского колледжа им.Жени Дерюгиной и рассказали о специфике свой работы.

Встречи со студентами-медиками в библиотеке-филиале №8 Центра инклюзивной культуры и медицинских знаний на Большой Морской проходят регулярно.

— В ходе реализации наставнического проекта «Свои люди» действующие сотрудники больниц и отделений рассказывают студентам о тонкостях работы, отвечают на вопросы и просто беседуют по душам. Такие встречи позволяют начинающим медикам больше понять будущую профессию и, возможно, в дальнейшем определиться с выбором специальности, — рассказала врач-анастезиолог-реаниматолог Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, председатель профсоюза работников здравоохранения Севастополя Мария Левина.

Одним из выступающих перед студентами был врач неотложных состояний станции скорой помощи Игорь Никулин. В профессии он уже 15 лет. По меркам медицины — это не так много. Всё, по его словам, началось с желания стать врачом.

— Я начал с самого низа: учился на первом курсе медучилища и работал санитаром-добровольцем в больнице. Когда ты первый раз сталкиваешься с людьми именно в отделении, а не в кабинете, то начинаешь понимать — эта профессия для тебя или нет, — вспоминает И.Никулин.

После училища он какое-то время работал фельдшером в бригаде «скорой», а потом решил, что надо идти дальше: знать больше и помогать людям в тех ситуациях, где уровень фельдшера заканчивается и нужны знания врача.

— После института вернулся на «скорую». С первого дня мне доставались сложные вызовы. Каждый — был испытанием, но достаточно быстро я втянулся и понял, что мне нравится спасать жизни людей, — поделился врач.

Он считает, чтобы быть врачом скорой помощи нужно иметь храбрость, быть ответственным, уметь быстро принимать решения и обладать широки знаниями. Ведь это всегда непросто находиться у постели больного один на один.

По мнению И.Никулина, если однажды ты попал в бригаду скорой помощи — то ты попал на передовую, надо служить — отказываться нельзя.

Приоритеты

Кроме этого медики ответили на вопросы студентов. Один из них оказался весьма своевременным: выезжает ли скорая помощь на вызовы во время сигнала воздушной тревоги?

— Оказание экстренной медицинской помощи не заканчивается в период воздушной тревоги. На данный момент и всегда существует различие: есть вызовы неотложные, а есть — экстренные. Экстренные вызовы независимо от наличия воздушной тревоги обслуживаются скорой помощью незамедлительно. Неотложные вызовы — в период воздушной тревоги ставятся на стоп, и после ее отмены отрабатываются врачами в порядке очереди. Даже если тревога длится долго — часами, все равно приходится расставлять приоритеты, — объяснила М.Левина.