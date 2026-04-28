Отреставрировали уникальную церковную книгу

Сотрудник учреждения в белых хлопчатобумажных перчатках аккуратно достает книгу из специальной коробки и, перелистывая страницу за страницей, демонстрирует состояние издания после проведенных реставрационных работ, длившихся полгода. Речь идет о церковной книге Минее общей 1801 года издания. отпечатанная в типографии Свято-Успенской Почаевской лавры.

Азбука веры

Минею общую еще называют азбукой веры. Проще говоря, это богослужебная книга, содержащая правила, как вести службы в честь Господских и Богородицких праздников, а также службы святым по ликам. Кроме Минеи общей, существуют еще Минея праздничная и Минея месячная.

Представленное издание относится к книгам, которые издавались в конце XVI – начале XVII веков, а после переиздавались.

По словам заместителя директора департамента административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города Севастополя Марии Мякишевой, историческая ценность книги состоит в ее возрасте и уникальности, поскольку большое количество церковных книг того периода были уничтожены во время гонений на православную церковь.

Этой Минее повезло оказаться в архивном собрании, где во все времена к книгам относились бережно. Однако было недостаточно сохранить книгу физически, она нуждалась в реставрации.

— Из-за того, что у нас не было возможности отреставрировать книгу своими силами, на помощь архивной службе Севастополя пришли коллеги — Главное архивное управление Москвы. Там была проведена колоссальная реставрационная работа. Над восстановлением издания работали настоящие профессионалы, которые вложили в процесс возрождения нашей Минеи не только труд, но и душу. Причем, вся работа была выполнена ими совершенно безвозмездно, — рассказала М.Мякишева.

Восстанавливали каждую страницу

В ходе реставрации была восстановлена деревянная, обтянутая кожей с тиснением и аутентичными замками, обложка книги. Также был полностью заменен переплет, а каждая страница подверглась специальной обработке.

Поскольку книга — церковная, на ее страницах были обнаружены многочисленные следы воска и жировые отложения. Все это было убрано самыми надежными реактивами, а каждая страница была обработана вручную, усилена и и выровнена специальным способом.

Минею оцифруют

По словам М.Мякишевой, работа над книгой продолжится уже в Севастопольском архиве.

— Мы будем и дальше проводить экспертизу книги, с надеждой, что когда-нибудь она будет включена в реестр книжных памятников, — продолжила рассказ чиновница.

По ее словам, издание представляет интерес не только для современных исследователей, она важна для людей, которые углубляют свои знания в богословии или интересуются историей русской православной церкви.

Разумеется, ценность книги не предполагает пользование ею в обычном режиме. Однако в таких случаях готовится так называемый страховой экземпляр печатного издания. Работа в этом направлении станет следующим этапом.

— Мы будем оцифровывать нашу Минею, чтобы она стала более доступной для исследователей, в электронном варианте она станет доступной, и любой интересующийся человек сможет ознакомиться ознакомится с тем, что содержится на ее страницах, — отметила М.Мякишева.