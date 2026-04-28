Осужден за взятку в особо крупном размере

Установлено, что в сентябре 2025 года у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на дачу взятки в особо крупном размере — 1,8 млн рублей — заместителю начальника отдела в Евпатории УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, чтобы тот прекратил оперативно-розыскные мероприятия и не возбуждал уголовное дело.

Задуманное до конца воплотить не удалось. Преступная деятельность обвиняемого была пересечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым.

В судебном заседании обвиняемый признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, но учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, четырех малолетних детей и беременной супруги и первого привлечения к уголовной ответственности. Единственный кормилец семьи осужден к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере девяти миллионов рублей и конфискацией 1,8 млн рублей за дачу взятки, сообщила пресс-служба Евпаторийского городского суда.