Обустроят еще 130 километров «Большой крымской тропы»

«Мы продолжаем работу по созданию проекта «Большая крымская тропа». Тропа предусматривает создание инфраструктуры для любителей горного отдыха: беседок для размещения палаток, беседок для приема пищи, кострищ и информационных указателей. Будет достроено еще порядка 130 км от Ангарского перевала в сторону Большой Севастопольской тропы, соединим две тропы», — сообщил ТАСС С.Ганзий.

Большая крымская тропа — линейный маршрут, который пройдет вдоль побережья Чёрного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа пройдет через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. Она объединит более 3 тыс. туристических объектов, находящихся на маршруте и вблизи него. Всего в рамках проекта планируется благоустроить 52 участка тропы общей протяженностью 750 км.