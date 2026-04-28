На форуме по туризму углубились в научные термины

Для участия в мероприятии приехали столичные ученые и эксперты. Темы их докладов так или иначе касаются туристических перспектив развития Севастополя, а также вопросам цифровизации отрасли.

Приветствовать участников конференции, согласно программе, собиралась новый руководитель городского управления туризма Анастасия Кравцова, однако ее выступление не состоялось ни в очном, ни в дистанционном режиме. Так что с приветственным словом к участникам форума прямо из Арктики обратилась доцент Финансового университета при правительстве РФ НИУ «Высшая школа экономики» Российский университет дружбы народов им.П.Лумумбы Наталья Белякова. Она очень эмоционально рассказала собравшимся о перспективах развития туризма в России и в Севастополе, в частности, сделав акцент на термине «дестиниции», которое, судя по всему, этот самый прогресс и отражает. По ее оптимистичным прогнозам, запрос на специалистов в области туризма в скором будущем значительно превысит их реальное количество.

Ситуацию по сегодняшнему состоянию отрасли доложил доктор технических наук, профессор филиала МГУ им.М.В.Ломоносова в Севастополе Игорь Гришин. Темой его доклада стало внедрение в туристическую отрасль искусственного интеллекта на основе разрабатываемой в университете концепции. В частности в вопросе выбора локаций для мест размещения. Представляемая система относится к классу платформ интеллектуальной поддержки принятия решений и объединяет целый ряд методов: геопространственный анализ, машинное обучение, многотерриториальный анализ решений и регенеративный искусственный интеллект в форме больших языковых моделей.

Ориентир — локальный искусственный интеллект

По утверждению И.Гришина, 30% проектов, связанных с постройкой мест размещения, не окупаются из-за ошибок локации. Средняя же загрузка качественных отелей в Севастополе составляет от 60 до 70% (в Москве и Санкт-Петербурге — до 85%). В 2025 году Крым посетили около 6 млн гостей (в Краснодарском крае — до 14 млн). Таким образом, платформа ориентирована на снижение ошибочного выбора локации и сокращение цикла предпроектной аналитики за счет применения интеллектуальной платформы.

Результаты работы платформы предназначены к использованию инвесторами, девелоперами и гостиничными сетями. Далее ученый предлагает архитектуру концепции: от сбора данных до формирования полного набора документов, необходимого для получения банковского кредита.

Форум включил также студенческие доклады в нескольких секциях по стратегии и механизмам устойчивого развития туристических дестинаций в современных условиях, экологизации туризма, экономической эффективности и социальной ответственности турбизнеса, инструментов и практики обеспечения устойчивости туристической отрасли и т.д.