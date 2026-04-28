Археолога Бутягина обменяли на шпионов

Рябов Михаил

Ученого и жену российского военного обменяли на двух молдавских офицеров внешней разведки.

«28 апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны — российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах», — сообщили в ЦОС ФСБ России. Российских граждан обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, ранее представлявшихся молдавскими гражданами, завербованными сотрудником Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности Республики Молдова.

Молдоване прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные установочные данные, с целью проведения разведывательных мероприятий, и были установлены и задержаны российскими органами безопасности.

Возвращение российских граждан домой стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной ФСБ совместно с КГБ Республики Беларусь.

О деле Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. Он руководил археологической экспедицией на городище Мирмекий в Керчи.

А.Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога — после очередного продления он должен оставаться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции: как утверждает ведомство, на Украине россиянину могло грозить до 10 лет тюремного заключения. Варшавский суд первой инстанции принял решение об экстрадиции А.Бутягина, защита которого собиралась обжаловать это постановление.

