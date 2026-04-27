Утвержден новый перечень стратегически значимых лекарственных средств

В перечень включено 206 наименований. Это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Полный цикл производства таких препаратов должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства будет осуществляться с господдержкой. Кроме того, лекарства, вошедшие в перечень, будут иметь приоритет при госзакупках. Это позволит повысить лекарственную независимость страны, сохранить стабильность поставок необходимых медикаментов в поликлиники и больницы, а также реализовать экспортный потенциал фармацевтической промышленности России.

Перечень сформирован специальной межведомственной комиссией, в которую входят представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федерального медико-биологического агентства, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора, Роспотребнадзора. Основанием для его формирования стали новые критерии, утвержденные Правительством РФ в марте 2026 года для реализации актуальных положений Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года.