Пунктов пропуска на Крымском мосту станет больше

Власти Республики Крым работают совместно с Министерством транспорта России по вопросу увеличения количества пунктов пропуска на Крымском мосту летом для сокращения очередей для досмотра.

Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Ежегодно летом из-за большого количество туристов, выбирающих путь на полуостров через Крымским мост, на пунктах пропуска перед ним образовываются очереди, ожидание составляет до 3-4 часов. В июле-августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тысячи автомобилей. Рекордные очереди были зафиксированы в апреле 2025 года, когда количество машин в них достигло 4 068 машин, из которых более 2,8 тысяч — со стороны Тамани.

«Пункты пропуска находятся в подведомственных структурах Министерства транспорта Российской Федерации. В то же время, я хочу сказать, что мы на постоянной связи, и в совместной работе с коллегами в части того, чтобы максимально увеличить количество пропускных пунктов», — сказал министр.

С.Ганзий добавил, что активно развивается инфраструктура для путешественников через исторические регионы, попасть на полуостров также можно через пункты пропуска в Армянске, Красноперекопске и Джанкое — это значительно упростит и уменьшит время ожидания.

