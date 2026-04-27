Повреждены 107 многоквартирных домов

В результате атаки на Севастополь 26 апреля муниципальные комиссии зафиксировали повреждения в 107 многоквартирных домах. Об этом 27 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, точечные повреждения практически зафиксированы во всех районах города: выбиты окна, местами повреждены балконы и фасадные элементы.

Кроме того, 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна. Количество поврежденных автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Повреждения также обнаружены на семи административных здания, одном медицинском объекте, на зданиях и сооружениях 14 предприятий малого бизнеса. Всего зафиксировано 75 падений беспилотных летательных аппаратов.

– Сотрудники МЧС и Росгвардии оперативно, в течении суток все заявки отработали. В результате нападения, возникли пять пожаров, из них два – на границах с лесом и сельхозучастками. Все пожары оперативно потушены, распространения не допущено, – сказал А.Краснокутский.

Он также доложил о повреждении двух объектов транспортной инфраструктуры: контактная сеть по железнодорожной линии и остановка автотранспорта.

По словам А.Краснокутского, обращения от граждан продолжают поступать, но они единичные.

В результате атаки на Севастополь 25 апреля сбили 71 беспилотник.