Отопление начнут отключать 1 мая

Об этом 27 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Обратившись к своему заместителю Максиму Ковалеву. Он отметил, что уже неделю среднесуточная температура позволяет это сделать. Глава города распорядился подготовить соответствующие документы на завершение отопительного сезона на очередное заседание правительства.

– С 1 мая будем завершать, 30-го примем постановление. Недельку будем аккуратно отключать котельные, то есть, еще три-пять дней. К 5 мая полностью завершим эту работу, но по документам, с 1 мая, – распорядился М.Развожаев.

В 2025 году в Севастополе отопительный сезон завершили 5 мая. В Крыму батареи решили отключить еще раньше – 27 апреля.