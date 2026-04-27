Отметил собственный юбилей выставкой

Он экспонировал их в подвальном помещении на Рабочей, 17, которое одновременно служит убежищем во время воздушных тревог и в то же время является своеобразным андерграундным пространством, где академический серый цвет стен не отвлекает от созерцания. Выставить картины удалось всего на три дня, но все, кто пришел на открытие, сразу определили руку и стиль автора.

В.Чижов и сам признается, что большую часть своих работ посвятил воспеванию красоты женского тела.

— Я всегда был уверен, что должен рисовать самое прекрасное. А поскольку самое прекрасная половина человечества — это женщины, я и должен их рисовать, — рассуждает В.Чижов. А заодно заявляет, что, будучи человеком чувствительным, пропускает все общественные разломы через свое сердце и душу. Поэтому в свое время из всех тем оставил эту, выбрав для себя оптимальный формат полотен — два на два метра.

Он не пишет на покупных холстах, а изготавливает их сам из хлопчатобумажного, собственноручно загрунтованного, полотна. Говорит, что это позволяет не сдерживать себя, боясь сделать неверный мазок и испортить дорогостоящий холст. Кроме того, выбранный формат позволяет увидеть картину издалека и вблизи. Для еще большей свободы самовыражения В.Чижов вместо масла освоил технику темперы, а затем акрила.

Всего на выставке примерно 50 картин плюс фотографии, которые отсылают зрителя к концу 80-х, когда художник учился на последних курсах Художественной академии в Ленинграде. Он признался, что к экспонатам мог бы добавить еще и скульптуру, но отказался от этой идеи из-за трудностей транспортировки и перемещения.

Как выяснилось, свои художественные полотна В.Чижов хранит в рулонах, но очень надеется, что настанет время, когда они окажутся востребованы и обретут достойные их рамы.

В один из дней выставки на этой же площадке прошел перформанс с участием молодежи из Судака. Ребята проявляли себя в пластических этюдах на фоне выставленных картин. Такой формат они выбирают уже не впервые.

— Я рад, что мои работы в такой форме интересуют молодежь и побуждают их к творчеству, — рассказал В.Чижов.

Что касается планов на ближайшее будущее, то художник планирует в скором времени выставить свои работы, посвященные исторической теме, в частности, взятию Парижа в 1814 году. Место экспонирования останется прежним — Рабочая, 17, где талантливому художнику всегда рады.