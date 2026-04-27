Готовят пятый Российский винодельческий форум

Российский винодельческий форум пройдет 18-19 ноября в Москве. Это площадка для обсуждения приоритетов развития виноградарства и виноделия, а также вопросов регулирования рынка и международного сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина России.

Благодаря рекордному урожаю винограда и росту производства на 11,5% в 2025 году доля российских вин на рынке приблизилась к 63%, а продажи отечественной продукции продолжают расти. Правительство ежегодно направляет на поддержку отрасли значительные средства.

«Наша задача — создать механизм быстрого реагирования: каждое предложение винодела, каждый запрос региона и каждое нормативное изменение должны находить оперативный отклик, — отметил советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Одним из подтверждений прикладного характера форума стало законодательное закрепление решения по вопросу строительства объектов на виноградниках — инициативы, последовательно обсуждавшейся на площадке мероприятия и получившей поддержку профессионального сообщества.

В 2026 году в центре деловой программы форума будут вопросы международного сотрудничества, в том числе развитие взаимодействия со странами БРИКС. Участники обсудят перспективы винодельческих рынков стран объединения, а также запуск и развитие образовательных программ, направленных на подготовку специалистов и обмен отраслевой экспертизой.