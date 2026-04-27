Фонтаны запустят 1 мая

Сезон фонтанов в Севастополе начнется 1 мая, сообщил 27 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

— Готовьте включение фонтанов с 1 мая. Чтобы к этому сроку были завершены все подготовительные работы, — он к своему заместителю Максиму Ковалеву.

До этого он поручил ему начать работы по завершению отопительного сезона.

Всего в Севастополе 30 фонтанов, 26 из которых обслуживают специалисты ГБУ «Парки и скверы», еще четыре закреплены за муниципальными администрациями. Будут ли все они запущены единовременно, не сообщается.

В Большой Ялте сезон фонтанов стартовал 1 апреля, в Симферополе — 20 апреля.