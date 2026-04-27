Четверо пострадали, один человек погиб

В результате атаки 26 апреля четверо человек пострадали, один погиб.

На сегодня в больницах остаются трое пострадавших, еще один пострадал, находясь на стационарном лечении. Такая информация была озвучена 27 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Четверо пострадавших сейчас находятся в Первой горбольнице, у всех состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Также пострадала сама первая горбольница, на здании поликлиники пробита крыша. Уже приступили к ликвидации ущерба. Комиссия вчера все посчитала, зафиксировала, – доложил заместитель губернатор Михаил Сылка.

На это губернатор Михаил Развожаев отреагировал замечанием, что больницу починят, следует разобраться, чтобы все были под контролем, кто получил ранения.

– Материальную помощь соответствующую надо выплатить пострадавшему и семье погибшего севастопольца, – обратился к своему заместителю заместителя Михаилк Сылке.

Как стало известно, погибшим оказался мужчина 1983 года рождения.