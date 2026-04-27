Апрель завершится в большинстве регионов юга РФ дождливой погодой и ночными заморозками

Наиболее сложная паводковая обстановка с учетом прошедших осадков сложилась в Краснодарском крае, где в конце прошлой недели проливные дожди привели к подтоплениям частных домов и дворов в районах. Затем в воскресенье в регион пришло резкое потепление — днем воздух прогревался выше 22 градусов. Однако в понедельник на Кубань вновь придут дожди, ночью и утром 28 и 29 апреля, по данным Краснодарского ЦГМС, местами ожидаются заморозки до 5 градусов, относящиеся к категории опасного явления. Днем воздух будет прогреваться в последние дни апреля от 13 до 19 градусов, а самым теплым днем на текущей рабочей неделе станет среда.

Примерно такой же нестабильной погода будет в Крыму. Как сообщили ТАСС в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 27 апреля, на полуострове похолодает по сравнению с теплыми выходными: температура воздуха днем в среднем не будет превышать 12 градусов тепла. Синоптики прогнозируют ветер, порывы которого местами будут достигать 17-22 метра в секунду. В последующие будние дни в Крым снова придет потепление — уже в среду воздух прогреется до 18 градусов выше нуля, однако, по ночам он будет остывать до 0 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода» последний день апреля на полуострове будет дождливым.

Теплее всего на предстоящей короткой рабочей неделе будет в Астраханской области, где в понедельник днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, во вторник — до 15 градусов, а в среду и четверг — до 18-20 градусов.