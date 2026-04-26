Сбили 71 беспилотник

В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы в ночь на 26 апреля отразили атаку беспилотников ВСУ. В общей сложности уничтожена 71 воздушная цель.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о погибшем мужчине 1983 года рождения. Во время атаки он находился в автомобиле в районе пр.Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но спасти его не удалось.

Пострадали пожилой мужчина и женщина в СТ в районе ул.Генерала Мельника и Балаклавского района, у них осколочные ранения — травмы средней тяжести. Также в районе ул.Хрюкина ранен молодой парень. Пострадавшие госпитализированы.

В Первой горбольнице обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах пр.Генерала Острякова, на Северной и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

Большое количество осколков от сбитого беспилотника упали на территории Академии хореографии на мысе Хрустальный, повреждены окна. Дети и сотрудники не пострадали — они находились в укрытии.

Также повреждения получили 17 частных домов в разных районах города. Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей.

В одном из СНТ на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом. Осколок пробил стену частного дома в СТ «Гераклея».

Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия. Возможна задержка пригородных поездов.

В нескольких районах осколками повредило линии электропередач, а на Учкуевке — газовую трубу.

Есть сообщения о попадании пуль в дома и окна.

На пр.Генерала Острякова и ул.Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах. В Загородной Балке пробита крыша на СТО.

Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка.

В районе СТ «Фронтовик» от сбитого дрона загорелась станция шиномонтажа.