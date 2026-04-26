Ротонду в Алуште восстановят к началу лета

Ранее сообщалось, что полуротонду 1951 года постройки демонтировали. Власти города отмечали, что достопримечательность требовала ремонта. Точных сроков окончания ремонта не называлось и подробностей не раскрывалось.

«В ходе работ будет воссоздана в прежних формах колоннада с заменой армирующего каркаса и бетонного заполнения, а также с заменой отдельного конструктивного элемента — балки перекрытия колоннады. Будет выполнено воссоздание надписи и декоративных элементов на фасаде, заменены декоративные элементы колоннады, имеющие большой процент утрат и деструкции. Также будет проведено благоустройство территории, в том числе реставрирована балюстрада, ограждающая территорию полуротонды. Срок окончания работ — до 31 мая 2026 года», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном главой горадминистрации Галиной Огневой.

Алушта — город-курорт на южном побережье Крымского полуострова, привлекает своими песчаными пляжами, протяженной — около 7 км. набережной.