Молодым семьям компенсируют расходы на съемное жилье

Молодые семьи с 2026 года смогут получить компенсацию за оплату съемного жилья. Механизм новой меры поддержки уже разработан, сообщили ТАСС в правительстве города.

В четверг, 23 апреля, директор департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин сообщил, что в Южном федеральном округе суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за прошедший год вырос только в Севастополе, регион уже достиг целевых значений нацпроекта «Семья». Рост СКР для третьих и последующих детей отмечается только в Севастополе и Крыму, хотя в целом в ЮФО ниже общероссийского. А.Галкин также высоко оценил региональную программу Севастополя по повышению рождаемости.

«В 2025 году выполнено социологическое исследование демографической ситуации; ключевые потребности — жилье и финансовая поддержка. [В 2026 году] включен пункт «компенсация молодым семьям за наем жилья». Порядок предоставления компенсации разработан и согласовывается», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Поясняется, что новая мера вводится в рамках так называемого «демографического меню». Это федеральная программа финансирования для ряда российских регионов с низкой рождаемостью. Всего в год на все регионы выделяется 12,5 млрд рублей. В ЮФО такую субсидию получают Республика Адыгея, Севастополь, Волгоградская и Ростовская области.

Пока только восемь мер

В правительстве Севастополя уточнили, что программа реализуется с 2025 года, и пока в региональный пакет входили восемь мер поддержки. За первый год реализации ее мерами воспользовались более трех тысяч семей, на мероприятия было направлено 194,2 млн рублей.

«На 2026 год на мероприятия «демографического меню» выделено 197,5 млн рублей, планируемый охват — 2 703 семьи», — добавляется в сообщении.

По данным правительства, Севастополя также совершенствуются меры по другим направлениям. В частности, уже добавлены новые позиции в ассортимент пункта проката товаров для малышей, а в ближайшем будущем планируется отметить критерий нуждаемости для ряда льгота — сейчас вопрос прорабатывается.

Рождаемость в Севастополе

По данным городского правительства, в 2025 году в регионе родилось на 131 ребенка больше, чем в 2024 году (по данным Загс — 3734). Сложив, получаем, что в 2025 году в Севастополе родилось 3865 детей.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составил 1,076 при плановом показателе 0,998, для третьих и последующих детей — 0,195 при плановом значении 0,1750. В 2025 году число многодетных семей увеличилось на 390 — к началу 2026 года в 6127 семьях воспитывался 19591 ребенок.