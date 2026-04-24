Снесут еще два десятка бесхозных рекламных конструкций

К демонтажу щитов и вывесок приступят в середине мая.

Департамент архитектуры и градостроительства нашел еще 19 бесхозных рекламных щитов, от которых нужно избавить город.

Соответствующем распоряжением от 17 апреля поручено «произвести за счет средств бюджета Севастополя демонтаж рекламных конструкций, размещенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и другом недвижимом имуществе, находящимся в собственности города, а также на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена».

Всего в списке 19 объекта, сведения о владельцах которых отсутствуют: два билборда и 17 самодеятельных конструкций. Рекламные щиты и вывески расположены на проспекте Античный, улицах Богданова, Симонка, Токарева, Руднева, на парковке у кладбища «Мекензиевы горы», на Фиолентовском и Камышовском шоссе.

Приступить к демонтажу поручено через 30 дней со дня публикации распоряжения.