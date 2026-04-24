Системы накопления энергии на юге РФ могут запустить в июле

Работы по возведению систем накопления электроэнергии в Краснодарском крае ведутся строго по графику. Запуск систем может состояться с 1 июля без задержек, сообщил ТАСС замглавы Министерства энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Все хорошо. Работы идут по графику», — сказал он, отвечая на вопрос о ходе строительства.

Е.Грабчак подтвердил, что сроки запуска накопителей не сдвигаются. «Сроки были до 1 июля. Работы идут по срокам», — сообщил замминистра.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев говорил, что к началу летнего сезона в Краснодарском крае будут введены системы накопления электроэнергии на 250 МВт, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию.

Всего на юге России планируется построить три накопителя энергии для покрытия энергодефицита. В Крыму может появиться установка мощностью до 100 МВт, в Краснодарском крае — объекты на 100 МВт и 150 МВт.

Возведение систем накопления энергии обойдется дешевле строительства объектов традиционной генерации, отмечал С.Цивилев в интервью ТАСС. Глава «Системного оператора» Федор Опадчий также заявлял ТАСС, что применение таких систем на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе.