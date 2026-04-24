На Адмирала Октябрьского делают дорожное полотно

Подрядчик продолжает работы по капитальному ремонту подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского и проезжей части улицы. Завершены 95% бетонных работ, приступили к облицовке подпорных стен гранитными плитами.

Параллельно ведутся работы по укладке противоскользящей плитки с нанесением гранитной крошки. Строительная готовность объекта в целом составляет 85%, сообщил 24 апреля первый заместитель директора департамента Севастополя транспорта Николай Максимов.

По его словам, всего гранитными плитами необходимо облицевать порядка 2800 квадратных метров, уже выполнено 45% этого объема. В настоящее время на объекте приступили к работам по устройству дорожной одежды и ливневой канализации, Протяженность дорожного полотна от улицы Новороссийской до площади Восставших составляет 268 метров. Сейчас на объекте работают примерно 50 человек и 10 единиц техники.

Дорожная одежда будет состоять из щебеночно-песчаной смеси в два слоя, затем будет устроена ливневая канализация и уложены два слоя асфальтового покрытия, по 7 см каждый.

Дорогу откроют в конце июля

Рабочее движение по спуску с пл.Восставших обещают открыть в середине-конце июля. Но работы по капремонту продолжатся. С учетом запущенного дорожного потока иногда придется вводить реверсное движение. Полностью же объект обещают сдать к концу 2026 года.

Схемы движения общественного транспорта пересмотрят

После запуска движения по ул.Адмирала Октябрьского департамент отменит движение общественного транспорта по улицам Демидова и Шмидта. Об изменениях горожан проинформируют заранее.

Вопрос сохранения некоторых маршрутов, введенных на время капремонта, обещают рассмотреть, для чего создадут специальную комиссию. Если необходимо будет поменять старую схему движения, это сделают. И брусчатку на Демидова и Шмидта обещают восстановить, поскольку это предусмотрено проектом.

По заверению Н.Максимова, уроки, связанные а обрушением стены, извлечены: дренажная система с отведением воды в ливневую канализацию на этот раз устроена.

Асфальт положат быстро

Об этом сказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по городу Севастополю Александр Куминов.

По его словам, асфальтирование дорожного полотна запланировано на начало июня. Обещают справиться за неделю-две. Также будет выполнена установка перильных ограждений и завершены работы по ул.Керченской, которую в январе обещали перекрыть всего на месяц.

Ремонт ул.Адмирала Октябрьского ведется с февраля 2025 года, обрушение подпорной стены произошло в ноябре 2023 года. Запуск рабочего движения перенесли с конца 2025-го года на конец 2026-го. На информационном щите указан срок сдачи объекта — 1.10.2026.