Город начали украшать к майским праздникам

Инсталляции и объемные конструкции, которыми украсят Севастополь в этом году, будут такими же, как и в 2025-м: звездные арки, композиции из флагов, праздничные консоли и перетяжки.

Рабочие уже завершили монтаж городских украшений на пл.Ушакова и приступили к оформительским работам на Приморском бульваре. Кроме городского кольца, праздничные украшения традиционно разместят в парках Победы и «Учкуевка», улицах Героев Севастополя, Гоголя, Генерала Мельника.

— По большому счету, украшения будут те же самые. Из примечательных — массивный и технически сложный объект — павильон «Звезды» на площади Нахимова, а также арки звезд в парке Победы и Приморском бульваре, где также появятся объемно-пространственная конструкция «Башня с лицами героев». Еще красивые перетяжки и консоли с колосками и гвоздиками разместят на улице Гоголя, — рассказал представитель организации, осуществляющей монтаж элементов оформления к 9 Мая Валентин Миленин.

По его словам, если позволит погода и боевая обстановка, оформление города завершат до 1 мая.