Дистанционные мошенники за сутки обогатились на 26 миллионов рублей

На уловки аферистов по «защите банковского счета» и «декларировании сбережений» повелись двое мужчин-пенсионеров и студентка колледжа, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Самую крупную сумму — 24 миллиона рублей передал мошенникам 68-летний пенсионер. Мужчину «обрабатывали» долго. Сначала ему позвонил сотрудник организации по изготовлению ключей для домофонов, выяснил личные данные — имя, фамилию, возраст, адрес и т.д. С другого номера позвонил «представитель Росфинмониторинга» и сообщил о «необычной активности банковского счета» пенсионера. Завершающий звонок был от лжесотрудника ФСБ, который заявил, что пенсионер подозревается в спонсировании ВСУ. Чтобы обелить свое честное имя, мужчина по указаниям мошенников передал неизвестному курьеру все сбережения, накопленные от продажи имущества.

От этой же схемы пострадала 17-летняя студентка колледжа. Ей позвонил «сотрудник следственных органов» и обвинил в спонсировании ВСУ не только ее, но и ее мать. Девушка испугалась и в тайне от родителей начала выполнять инструкции «следователя», а в конце передала курьеру один миллион рублей.

Третья потерпевшая — 78-летняя женщина. Пенсионерке позвонил лжеработник Роскомнадзора и сообщил о подозрительной активности на ее банковском счету. Пожилая женщина испугалась, что лишится всех сбережений. На другом конце провода ей подсказали, что необходимо перевести деньги на безопасный счет. Так потерпевшая и сделала, отправив более одного миллиона рублей по неизвестным банковским реквизитам.

Полиция Севастополя напоминает: не переводите денежные средства на неизвестные вам банковские счета и доверяйте звонкам с незнакомых номеров. Проверяйте информацию и консультируйтесь с близкими. Берегите свои деньги!