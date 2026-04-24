Дискуссия по скверу Героев Советского Союза опять ничем не завершилась

Проект благоустройства сквера Героев Советского Союза на ул.Героев Севастополя вызвал 22 апреля оживленную дискуссию на заседании Архитектурно-художественного совета, в итоге концепцию в очередной раз отправили на доработку.

Разработчик ООО «Новый город» включил в проект пешеходно-тропиночную сеть, освещение, видеонаблюдение, таблички с именами Героев Советского Союза и Героев России, а также нуждающийся в ремонте памятный знак.

– Наша задача была не слишком влиять на сложившуюся природную среду, а облагородить ее и привести к единому состоянию. Поэтому общее планировочное решение у нас не изменилось, только вместо центральной клумбы мы предлагаем фонтан с подходом со всех сторон, украшенный фигурой ангела, символизирующего образ хранителя вечной памяти, – представил проект представитель ООО «Новый город».

Территорию предлагают озеленить розами и злаковыми, по радиальной части разместить перголы-навесы, увитые розами, а в дальней части сквера оборудовать небольшую детскую площадку.

Да, и еще... на основной аллее предлагается заменить существующие столбики с именами Героев Советского Союза и Героев России на стойки, выполненные в общей стилистике.

При внешней продуманности деталей, у членов Арххудсовета возникли ряд вопросов. Например, касающиеся входной группы со стороны существующего стадиона. Как оказалось, устроить ее там невозможно из-за частного землевладения.

Критику вызвали и запроектированные МАФы. По мнению члена совета Владимира Астраханцева, в представленной концепции отсутствует единство форма и стиля фонарей и скамеек. По его мнению, все это напоминает выставку разных производителей МАФОв.

– Это какой-то кавардак стилей и форм! Так не делается! – оценил представленный проект В.Астраханцев. Его поддержала архитектор Элина Красильникова, она не увидела философию проекта.

Проектировщики не согласились с мнение, что в сквере присутствует ощущение разрозненности, после чего прозвучал аргумент: «Потому что вы слишком много деревьев туда натолкали!».

Объектом дискуссии также стал статус сквера – при очевидной мемориальности сквера, ему явно не нужно придавать оттенок скорби. Например, фигура ангела показалась некоторым архитекторам неуместной.

Из пожеланий – стилистически увязать пространство сквера с расположенным рядом кинотеатром «Севастополь».

По совокупности озвученных вопросов проект отправили для доработки, с рекомендацией заодно изучить историю сквера.

Благоустроить сквер, за который в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году проголосовало большинство жителей Нахимовского района, должны были еще в прошлом году. Но из-за отсутствия средств реконструкцию отложили.

В конце марта контракт стоимостью 19,5 миллионов рублей наконец-то был подписан и подрядчику выплатили аванс в 9,76 млн рублей. Завершить работы по обновлению сквера должны до 31 октября 2026 года.