Диктант Победы впервые писали в новом здании Российской галереи искусств

24 апреля Российская галерея искусств предоставила свою площадку на написания ежегодного Международного исторического Диктанта Победы. Мероприятие проводится уже в восьмой раз, на площадке галереи — в пятый, а в новом здании — впервые.

Не удивительно, что желающих совместить написание диктанта с возможностью побывать здании, которое только готовится к открытию, оказалось больше, чем могла вместить аудитория, выделенная для написания диктанта. Именно поэтому накануне на страничке в соцсети галереи объявили о завершении регистрации в связи с отсутствием свободных мест, предложив писать диктант онлайн.

В число допущенных очно писать Диктант Победы в галерее вошли 31 человек, большинство из которых — студенты Севастопольского промышленно-художественного колледжа. Их разместили в пространстве Центра цифрового искусства — большом атриуме, стены которого могут преображаться и становиться произведениями искусства.

— Тут также находятся два зала, этот универсальный, он легко превращается из лекционного зала в пространство для проведения конференций или в обычный кинотеатр, когда лежа на подушках, можно смотреть кино. Также здесь находится лаборатория цифрового искусства, которая станет местом для исследований в рамках форума визуального искусства, — рассказал директор Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Он продолжает сохранять интригу о дате официального открытия нового здания галереи, сообщая только, что это будет в июне и что в этот день вход будет бесплатным.

Возвращаясь же к Диктанту Победы, сообщим, что читать текст в галерее поручили артисту Драмтеатра им.Луначарского, заслуженному артисту Украины и РФ Евгению Журавкину.