Заморозки в Крыму повредили сельскохозяйственные культуры

Однако ситуация не критичная и не повлияет на урожай, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

Штормовое предупреждение объявляли в Республике Крым из-за почвенных заморозков с 10 по 15 апреля, а также 22–23 апреля. Температура опускалась местами до минус 3 градусов.

«Критическая для сельского хозяйства высота (около 1,5 метра) осталась в зоне комфорта: там температура не опускалась ниже 1 градуса тепла. Тем не менее некоторые предприятия в качестве подстраховки провели срез веток с нераспустившейся почкой. На данный момент критических повреждений, способных повлиять на урожай, не зафиксировано. Отмечаются лишь единичные незначительные повреждения (около 15-20%), что некритично», — сообщили в министерстве, уточнив, что для успешного формирования урожая обычно достаточно сохранить 30% живого цветка.

Низкорослые культуры (зерновые и технические) от заморозков не пострадали, добавили в Минсельхозе республики.