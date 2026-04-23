В Москве проведут концерт в честь защитников Севастополя

В Музее Победы на Поклонной горе 28 апреля пройдет литературно-музыкальное патриотическое мероприятие: «Защитникам непокоренного города-героя Севастополя посвящается!»

Программа посвящена открытию выставки «Подвиг Севастополя», составленной из экспонатов школьных музеев, 12-летию Русской весны и Дню Победы.

Мероприятие проводится в рамках Молодежной программы «Нахимовская ленточка» при поддержке правительства Москвы и представительства Севастополя в российской столице.

Для гостей, в том числе ветеранов Вооруженных Сил и Черноморского флота, руководителей и активов школьных музеев, студентов, Севастопольского землячества приготовлена большая концертная программа: патриотические музыкальные произведения; сцены из спектакля «Севастопольский вальс»; стихи; выступления детских хоров, хореографических коллективов и документальная кинохроника.