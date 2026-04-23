Стартовало голосование за благоустройство общественных территорий

В этом году севастопольцам предложено сделать выбор из 30 общественных пространств в четырех районах города.

Жители Севастополя старше 14 лет могут принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги.Решаем вместе», или через волонтеров, которые будут работать в общественных местах. Голосование продлится до 12 июня, сообщили в правительстве Севастополя.

С прошлого года голосование за территории-кандидаты на благоустройство проходит не по муниципальным округам, которых в Севастополе 10, а по районам, которых всего четыре. При этом в Балаклавский и Нахимовский районы включены и территории, расположенные в отдаленных муниципальных округах.

Так наибольший выбор — аж 10 общественных пространств представлен на голосование в Балаклавском районе. Это скверы в Балаклаве:

— «Дружбы народов» по ул.Спартаковская;

— на пересечении ул.Крестовского и ул.Урицкого;

— между ул.Ситникова и ул.Морской пехоты;

— зеленая зона по ул.Драпушко между домами №3 и №4.

Также предложена для благоустройства территория в районе Французского кладбища на 5-м километре, которая относится к Балаклавскому району.

В селе Терновка — две территории: в районе дома №4 по ул.Ленина и в районе дома №38 по ул.Горная. В Байдарской долине — в селе Широкое территория у дома №4 по переулку Ракитовый. В Инкермане — общественная территория в районе дома №33 по ул.Менжинского.

В Нахимовском районе придется выбирать из девяти общественных пространств, в Ленинском — из шести, в Гагаринском — из пяти.

Победившие территории будут благоустроены в 2027 году.

В этом году в городе должны благоустроить шесть территорий-победителей голосования — четыре 2025 года и две позапрошлогодние, благоустройство которых как-то забуксовало.

Всего же в Севастополе по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 44 общественных пространства.