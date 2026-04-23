Распределили субсидию на развитие виноделия

Господдержку на возмещение до 80% затрат, понесенных на содержание виноградников в плодоносящем возрасте, в апрельском отборе получили три севастопольских предприятия.

«Усадьба Александровская», «Агрофирма «Золотая Балка» и КФХ «Баррик» получат в сумме более 16,5 млн рублей на компенсацию затрат на приобретение и обновление основных средств, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

— Данная мера поддержки поспособствует развитию отечественного виноградарства, повысит конкурентоспособность местных производителей, а также позволит предприятиям наращивать объемы производства, расширять ассортимент выпускаемой продукции и создавать новые рабочие места, — отметила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Финансирование всей программы субсидирования этого направления в 2026 году превысит 120 млн рублей.