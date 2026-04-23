Президент России вручил государственную награду Елене Гапешиной

Елене Гапешиной вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чемпионка России, Европы и мира, заслуженный мастер спорта России Е.Гапешина тренируется в Севастопольской школе олимпийского резерва №4 по боксу под руководством тренера Руслана Давиденко.

«Мы, государство, безусловно, продолжим развивать спортивную сферу по всем направлениям, обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, активно популяризировать спорт, прежде всего среди детей и подростков. Потому что, как мы с вами хорошо знаем, спорт — не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни, построенный на ценностях здоровья, взаимного уважения, что очень важно, целеустремленности и ответственности», — обратился к награжденным боксерам В.Путин.